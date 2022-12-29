Київський гранд опублікував добірку найбільш ефектних забитих м'ячів у 2022 році.

Найкрасивішим голом, за версією пресслужби "біло-синіх", відзначився Віталій Буяльський, який у рейтингу фігурує аж 5 разів (1, 6-9 місця).

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Друга сходинка за елегантність виконання у Владислава Ваната, а третя – в Дениса Гармаша. Владислав Кулач та Віктор Циганков зі своїми шедеврами розташувались на четвертій і п'ятій позиціях. А десятку замикає білорус Ілля Шкурін, який зараз виступає за Маккабі Петах-Тіква, хоч його контракт належить ЦСКА Москва.

Кияни завершили першу частину сезону УПЛ на третій сходинці з 30 заліковими балами. Також вилетіли з єврокубків.