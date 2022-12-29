Самым красивым голом, по версии пресс-службы "бело-синих", отличился Виталий Буяльский, который в рейтинге фигурирует 5 раз (1, 6-9 места).

Топ-11 игроков сборной Украины всех времен: версия Футбол 24

Вторая ступенька за элегантность исполнения у Владислава Ваната, а третья – у Дениса Гармаша. Владислав Кулач и Виктор Цыганков со своими шедеврами разместились на четвертой и пятой позициях. А десятку замыкает белорус Илья Шкурин, который сейчас выступает за Маккаби Петах-Тиква, хотя его контракт принадлежит ЦСКА Москва.