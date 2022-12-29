10 лучших голов Динамо в году: Буяльский вне конкуренции, а белорус последний
29 декабря 18:42 - Читати українською
Киевский гранд опубликовал подборку самых эффектных забитых мячей в 2022 году.
Самым красивым голом, по версии пресс-службы "бело-синих", отличился Виталий Буяльский, который в рейтинге фигурирует 5 раз (1, 6-9 места).
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Вторая ступенька за элегантность исполнения у Владислава Ваната, а третья – у Дениса Гармаша. Владислав Кулач и Виктор Цыганков со своими шедеврами разместились на четвертой и пятой позициях. А десятку замыкает белорус Илья Шкурин, который сейчас выступает за Маккаби Петах-Тиква, хотя его контракт принадлежит ЦСКА Москва.
Киевляне завершили первую часть сезона УПЛ на третьей строчке с 30 зачетными баллами. Также вылетели из еврокубков.
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