Під час відпочинку у Маямі місцеві фанати Ліонеля Мессі дізнались адресу будинку, який орендував аргентинець, та чатували біля огорожі за заповітними автографами та селфі.

Мессі побив рекорд Instagram – переможне фото аргентинця зібрало неймовірну кількість лайків

Нападник не зміг ігнорувати прохання вболівальників та вийшов до очікуючих, чим спровокував справжнє шаленство у натовпі.

Нагадаємо, з 30 червня Ліонель офіційно перебуває у статусі вільного агента, адже його контракт з Барселоною завершився. За чутками, Мессі вже підписав нову угоду з каталонцями.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує