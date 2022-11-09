"Молодіжна збірна Хорватії – дуже сильна команда. Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч сказав, що це буде цікавий матч, і він хоче його обов'язково побачити. Він добре знає хорватську молодь.

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Секрети румунської збірної привезуть динамівці – їм їх, ймовірно, розкриє Мірча Луческу. Я пам'ятаю виїзний матч проти румунів у минулому відбірному циклі – мали хорошу команду.

А представляти збірну Іспанії взагалі немає зайвої необхідності. Як би там не було, для нас це буде справжнє свято, і ми, пройшовши такий довгий і складний шлях на це Євро, зробимо все, щоб пройти якнайдалі", – сказав Криськів у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2023 пройде з 21 червня до 8 липня 2023 року в Румунії та Грузії. За підсумками жеребкування Україна потрапила до групи В, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією.

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