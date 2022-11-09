"Молодежная сборная Хорватии – очень сильная команда. Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич сказал, что это будет интересный матч, и он хочет его обязательно увидеть. Он хорошо знает хорватскую молодежь.

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Секреты румынской сборной привезут динамовцы – им их, вероятно, раскроет Мирча Луческу. Я помню выездной матч против румын в прошлом отборочном цикле – у них была хорошая команда.

А представлять сборную Испании вообще нет лишней необходимости. Как бы то ни было, для нас это будет настоящий праздник, и мы, пройдя такой долгий и сложный путь на это Евро, сделаем все, чтобы пройти как можно дальше", – сказал Крыськив в комментарии Zbirna.com.

Напомним, финальная часть Евро-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года в Румынии и Грузии. По итогам жеребьевки Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией.

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