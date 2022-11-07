Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився з обоймою гравців, яких планує задіяти у спарингах молодіжки.

У межах підготовки до фінального турніру Євро-2023 молодіжна збірна України в період із 15-го до 22 листопада проведе навчально-тренувальний збір у Грузії, під час якого зіграє два контрольні поєдинки.

Українець з Європи отримав дебютний виклик від Ротаня у молодіжну збірну

За повідомленням офіційного сайту УАФ, Руслан Ротань викликав 25 футболістів. Список виглядає наступним чином:

Воротарі: Яків Кінарейкін (СК Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Роман Дідик, Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар (усі – Рух), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем), Едуард Козік, Мар’ян Фарина (обидва – Шахтар), Максим Таловєров (Слован), Денис Кузик (Колос).

Півзахисники: Максим Брагару (Чорноморець), Іван Желізко (Вальмієра), Олексій Кащук (Сабах), Данило Кравчук (Інгулець), Дмитро Криськів, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон), Артур Микитишин (Кривбас), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Ешторіл).

Нападники: Богдан В'юнник (Цюріх), Данило Гончарук (Ллейда), Микола Кухаревич (Хіберніан).

Окрім того, одразу 8 гравців потрапили до резервного списку: Денис Бунчуков (Серен), Ігор Краснопір (Оболонь), Артем Кулаковський (Ворскла), Микола Михайленко (Зоря), Владислав Погорілий, Михайло Хромей (обидва – Шахтар), Ігор Потімков (Металіст 1925) та Роман Якуба (Вальмієра).

До слова, 19 листопада підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з молодіжною збірною Ізраїлю, а 21-го – з молодіжною збірною Грузії. Обидва суперники "синьо-жовтих" також є учасниками Євро-2023.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування чемпіонату Європи Україна потрапила до групи В, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією.

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