Зозуля исполнил "фальшивый" ассист – Альбасете упустил победу, пропустив дважды в компенсированное время
Серия неудач Альбасете продолжилась. В 31-м туре Сегунды команда драматично проиграла Жироне.
Сегунда, 31 тур
Жирона – Альбасете – 1:2
Голы: Силла, 90+2, Стуани, 90+5 – Ортуньо, 68
Команде Романа Зозули крайне необходимы очки. До конца сезона все ближе, а зону вылета покинуть никак не удается. Казалось, что сегодня это произойдет, но помешательство на последних минутах все перечеркнуло.
Гол с углового, сумасшедший удар в девятку и замена на первой минуте – роскошный кубковый триллер с участием украинцев
Гости забили в середине второго тайма. После прострела с фланга Зозуля дезориентировал соперников и пропустил мяч на Ортуньо, который вогнал его в сетку. Однако Жирона не сдавалась до самого конца, за что получила награду. Альбасете умудрился пропустить в добавленное время дважды и едет домой ни с чем.