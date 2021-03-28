Сегунда, 31 тур

Жирона – Альбасете – 1:2

Голы: Силла, 90+2, Стуани, 90+5 – Ортуньо, 68

Команде Романа Зозули крайне необходимы очки. До конца сезона все ближе, а зону вылета покинуть никак не удается. Казалось, что сегодня это произойдет, но помешательство на последних минутах все перечеркнуло.

Гол с углового, сумасшедший удар в девятку и замена на первой минуте – роскошный кубковый триллер с участием украинцев

Гости забили в середине второго тайма. После прострела с фланга Зозуля дезориентировал соперников и пропустил мяч на Ортуньо, который вогнал его в сетку. Однако Жирона не сдавалась до самого конца, за что получила награду. Альбасете умудрился пропустить в добавленное время дважды и едет домой ни с чем.