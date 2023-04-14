Кабінет Міністрів України своєрідно вирішив питання щодо участі українських спортсменів у турнірах з представниками країни-агресорки та її поплічників.

Таким чином український уряд вирішив відреагувати на рішення допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, де вони зможуть виступати під нейтральним прапором. Тобто українці самоусуваться з таких турнірів.

Збірну України можуть зняти з відбору Євро-2024 – юрист озвучив наслідки приголомшливої ініціативи Кабміну

Розмови про це ширилися не один день, а тепер Кабмін оформив це у нормативний документ. Текст постанови у своєму Телеграм-каналі опублікував народний депутат України Жан Беленюк.

Це рішення може безпосередньо стосуватися збірної України з футболу. Оскільки у відборі на Євро-2024 бере участь Білорусь, то "синьо-жовтих" можуть змусити знятися зі змагань. Проте не виключено, що до цього не дійде, оскільки поплічники путінського режиму грають в іншій групі, а шанс зустрітися з ними у наступних стадіях мізерний.