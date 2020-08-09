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Зозуля отримав чергову нагороду в Альбасете

14:55 - Читать на русском
Зозуля отримав чергову нагороду в Альбасете
Роман Зозуля / Твіттер ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля продовжує збирати нагороди в Іспанії.

Українець Роман Зозуля отримав трофей, що вручається Культурною асоціацією Альбасете протягом більш ніж 30 років, інформує офіційний Твіттер клубу.

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Форвард отримав нагороду вже вдруге – перший раз у 2018 році. "За його боротьбу, самопожертву і щоденну віддачу за герб Альби Культурна асоціація Альбасете дарує цю нагороду Зозулі, який в цьому році сягнув позначки в понад 100 офіційних матчів у нашій футболці", – написали на сайті клубу.

Нагадаємо, в цьому сезоні Зозуля провів 38 матчів за Альбасете у всіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

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Теги
Роман Роман Зозуля Іспанія Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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