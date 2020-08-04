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Зозуля повечеряв у компанії екс-тренера Дніпра – агент українця опублікував фото легенд УПЛ з Іспанії

20:49 - Читать на русском
Зозуля повечеряв у компанії екс-тренера Дніпра – агент українця опублікував фото легенд УПЛ з Іспанії
Роман Зозуля / Фото з відкритих джерел

Після завершення сезону другого дивізіону Іспанії український легіонер може дозволити собі зустрічі зі старими друзями.

Володимир Кузьменко, агент Романа Зозулі, поділився світлинами зі спільної вечері разом із своїм клієнтом та іспанським тренером Хуанде Рамосом.

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"З великими професіоналами Хуанде Рамосом і Романом Зозулею, насолоджуюсь хорошою компанією і дуже хорошими людьми", – підписав фото Кузьменко.

Нагадаємо, Зозуля виступав під керівництвом Рамоса у 2011-2014 роках. У минулому сезоні Сегунди 30-річний українець допоміг Альбасете зберегти прописку у другому за силою дивізіоні Іспанії, відзначившись 4-ма голами та двома асистами.

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Теги
Іспанія Хуанде Хуанде Рамос Володимир Кузьменко Сегунда Альбасете Альбасете Роман Роман Зозуля Дніпро Дніпро
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