Зозуля повечеряв у компанії екс-тренера Дніпра – агент українця опублікував фото легенд УПЛ з Іспанії

Після завершення сезону другого дивізіону Іспанії український легіонер може дозволити собі зустрічі зі старими друзями.

Володимир Кузьменко, агент Романа Зозулі, поділився світлинами зі спільної вечері разом із своїм клієнтом та іспанським тренером Хуанде Рамосом.

Зозуля опинився у топ-3 гравців Альбасете за кількістю зіграних хвилин

"З великими професіоналами Хуанде Рамосом і Романом Зозулею, насолоджуюсь хорошою компанією і дуже хорошими людьми", – підписав фото Кузьменко.

Нагадаємо, Зозуля виступав під керівництвом Рамоса у 2011-2014 роках. У минулому сезоні Сегунди 30-річний українець допоміг Альбасете зберегти прописку у другому за силою дивізіоні Іспанії, відзначившись 4-ма голами та двома асистами.

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