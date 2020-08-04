Зозуля повечеряв у компанії екс-тренера Дніпра – агент українця опублікував фото легенд УПЛ з Іспанії

Володимир Кузьменко, агент Романа Зозулі, поділився світлинами зі спільної вечері разом із своїм клієнтом та іспанським тренером Хуанде Рамосом.
Зозуля опинився у топ-3 гравців Альбасете за кількістю зіграних хвилин
"З великими професіоналами Хуанде Рамосом і Романом Зозулею, насолоджуюсь хорошою компанією і дуже хорошими людьми", – підписав фото Кузьменко.
Нагадаємо, Зозуля виступав під керівництвом Рамоса у 2011-2014 роках. У минулому сезоні Сегунди 30-річний українець допоміг Альбасете зберегти прописку у другому за силою дивізіоні Іспанії, відзначившись 4-ма голами та двома асистами.
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