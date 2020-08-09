toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Зозуля получил очередную награду в Альбасете

14:55 - Читати українською
Зозуля получил очередную награду в Альбасете
Роман Зозуля / Твиттер ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля продолжает собирать награды в Испании.

Украинец Роман Зозуля получил трофей, вручаемый Культурной ассоциацией Альбасете в течение более чем 30 лет, информирует официальный Твиттер клуба.

Зозуля поужинал в компании экс-тренера Днепра – агент украинца опубликовал фото легенд УПЛ из Испании

Форвард получил награду уже второй раз – первый раз в 2018 году. "За его борьбу, самопожертвование и ежедневную отдачу Культурная ассоциация Альбасете дарит эту награду Зозули, который в этом году достиг отметки в более чем 100 официальных матчей в нашей футболке", – написали на сайте клуба.

Напомним, в этом сезоне Зозуля провел 38 матчей за Альбасете во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 3 ассист.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ
09:00
7807
Теги
Украинцы за рубежом Роман Роман Зозуля Испания Альбасете Альбасете
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
19
мин
ОПФК Черкащина
17:30
Николаев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?