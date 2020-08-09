Зозуля получил очередную награду в Альбасете

Украинец Роман Зозуля получил трофей, вручаемый Культурной ассоциацией Альбасете в течение более чем 30 лет, информирует официальный Твиттер клуба.

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Форвард получил награду уже второй раз – первый раз в 2018 году. "За его борьбу, самопожертвование и ежедневную отдачу Культурная ассоциация Альбасете дарит эту награду Зозули, который в этом году достиг отметки в более чем 100 официальных матчей в нашей футболке", – написали на сайте клуба.

Напомним, в этом сезоне Зозуля провел 38 матчей за Альбасете во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 3 ассист.

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