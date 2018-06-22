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Зозуля опублікував фото з Руні

15 червня 08:00 1693 Читать на русском
Зозуля опублікував фото з Руні
Роман Зозуля / Фото з соцмереж

Український форвард Альбасете Роман Зозуля виклав фото зі своїм британським колегою за позицією Вейном Руні.

Роман Зозуля ще досі не визначився зі своїм майбутнім, позаяк контракт українця з іспанським Альбасете завершується 30 червня, а сторони не спішать продовжувати угоду.

Проте це не заважає нападнику відпочивати після важкого сезону, в якому він допоміг Альбасете залишитись в іспанській Сегунді.

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На своїй сторінці в Facebook Зозуля поділився цікавим фото, на якому українець разом з нападником Евертона Вейном Руні, який, до речі, також ще не знає де продовжить кар'єру.

Теги
Іспанія Вейн Руні Вейн Руні Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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