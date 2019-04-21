Зозуля: Ніколи раніше не голосував, це мій перший раз

Нападник Альбасете Роман Зозуля розповів, як брав участь у другому турі президентських виборів-2019.

"Я проїхав 250 кілометрів, щоб проголосувати. Вважаю, що проголосувати – це обов'язок кожного громадянина України, це поклик серця. Зізнаюсь, що раніше ніколи не голосував, сьогодні – це мій перший раз.

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Тепер, мабуть, я буду завжди голосувати, позаяк ми самі обираємо як наше майбутнє, так і наших дітей і країни.

Я слідкую за політичним життям України, мені це цікаво", – розповів Зозуля.

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