"Любов – це... коли я заходжу ввечері у нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників.

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Любов – це... коли мій 5-річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда вони іграшкові, але він цього не знає.

Любов – це... коли українці з Гонконгу, українська діаспора в Мадриді та благодійна організація "Ланцюжок добра" об’єднують свої зусилля і 2 машини швидких, по вінця запаковані усім життєвонеобхідним, вирушають в Україну. Перша – для наших Героїв з "Азова", друга – прямує Героям у Миколаїв. Бо для них любов – це захищати Україну і очищати рідну землю від брудних чобіт рашистських окупантів.

Любов – це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну і неймовірно крутих її дітей. Я дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. Вона близько. Бо кожен робить свою справу з любов’ю", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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