Зосереджені обличчя, настанови ветерана Миколенку, сміх дуету Динамо: Україна провела фінальне тренування перед Францією
Сьогодні вранці збірна України провела тренування на НТК імені Баннікова, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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У занятті взяли участь усі виконавці, яких штаб "синьо-жовтих" викликав на вересневий збір. Зокрема, займався зі всіма й Олександр Зінченко. Універсал Манчестер Сіті пропустить матч із чемпіонами світу через дискваліфікацію.
Нагадаємо, що поєдинок Україна – Франція стартує у Києві на НСК Олімпійський о 21:45. Також у групі D кваліфікації в 5-му турі збірна Фінляндії протистоїть вдома Казахстану.
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