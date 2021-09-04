Сьогодні вранці збірна України провела тренування на НТК імені Баннікова, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Франція: Петраков оголосив заявку на матч кваліфікації до ЧС-2022 – повернення досвідченої зірки

У занятті взяли участь усі виконавці, яких штаб "синьо-жовтих" викликав на вересневий збір. Зокрема, займався зі всіма й Олександр Зінченко. Універсал Манчестер Сіті пропустить матч із чемпіонами світу через дискваліфікацію.

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Франція стартує у Києві на НСК Олімпійський о 21:45. Також у групі D кваліфікації в 5-му турі збірна Фінляндії протистоїть вдома Казахстану.

Україна – Франція: анонс матчу відбору ЧС-2022