Керманич збірної України Олександр Петраков визначився із переліком виконавців, які зможуть вийти на поєдинок відбору на чемпіонат світу в Катарі проти команди Франції.

До заявки на матч тренерський штаб вніс 23-х гравців. Із тих виконавців, які зараз перебувають у таборі національної команди, не потрапив до списку Ігор Харатін. Також поза заявкою – дискваліфікований Олександр Зінченко. Зате повернулися Тарас Степаненко і Олександр Зубков.

Україна – Франція: анонс матчу відбору ЧС-2022

Офіційна заявка збірної України на матч проти Франції:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо)

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія)

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Маліновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар)

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар)

Матч Україна – Франція стартує у Києві на НСК Олімпійський о 21:45. Також у групі D кваліфікації раніше збірна Фінляндії вдома протистоятиме Казахстану.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – Франція нічого не змінить