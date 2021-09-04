Сегодня утром сборная Украины провела тренировку на НТК имени Банникова, сообщает официальный сайт УАФ.

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В занятии приняли участие все исполнители, вызванные штабом "сине-желтых" на сентябрьский сбор. В частности, занимался со всеми и Александр Зинченко. Универсал Манчестер Сити пропустит матч с чемпионами мира из-за дисквалификации.

Напомним, что поединок Украина – Франция стартует в Киеве на НСК Олимпийский в 21:45. Также в группе D квалификации в 5-м туре сборная Финляндии противостоит дома Казахстану.

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