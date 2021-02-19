Луганська Зоря може зазнати серйозних кадрових змін у літнє трансферне вікно.

Дмитро Іванісеня та Джоел Абу Ханна наразі не бажають пролонгувати свої угоди із Зорею, а відтак можуть покинути клуб на правах вільних агентів, стверджує програма ТаТоТаке.

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Не визначився щодо свого майбутнього і Владлен Юрченко, контракт якого також спливає влітку 2021 року. А от Нікола Васіль продовжив угоду із Зорею.

До слова, Іванісеня провів 18 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 3 асисти. Абу Ханна має таку ж кількість зіграних поєдинків та відзначився однією результативною передачею.

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