Дмитрий Иванисеня и Джоэл Абу Ханна пока не желают пролонгировать свои соглашения с Зарей, а потому могут покинуть клуб на правах свободных агентов, утверждает программа ТаТоТаке.

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Не определился относительно своего будущего и Владлен Юрченко, контракт которого также истекает летом 2021 года. А вот Никола Василь продлил соглашение с Зарей.

К слову, Иванисеня провел 18 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 3 ассиста. Абу Ханна имеет такое же количество сыгранных поединков и отметился одной результативной передачей.

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