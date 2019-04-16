"Зоря, так Зоря": Інгулець оригінально продемонстрував якість газону в Петровому

Інгулець випустив цікавий проморолик напередодні півфінального матчу Кубка України проти Зорі.

На відео демонструється якість газону стадіону Інгулець, на якому буде проведено півфінальний матч Кубка України Інгулець – Зоря. Також у ролику використані слова колишнього тренера Руха Леоніда Кучука "а ви спробуйте обіграти Інгулець", а промо завершується словами "Зоря, так Зоря, стадіон, так стадіон".

Інгулець – Зоря: матч Кубка України не покажуть по телебаченню

Нагадаємо, матч Інгулець – Зоря відбудеться 17 квітня, початок – о 16:00.