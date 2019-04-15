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Інгулець – Зоря: матч Кубка України не покажуть по телебаченню

08:00 431 Читать на русском
Інгулець – Зоря: матч Кубка України не покажуть по телебаченню
ФК Зоря

Вболівальники не зможуть подивитись півфінальний матч Кубка України Інгулець – Зоря по ТБ.

 

Матч півфіналу Кубка України між Інгульцем та Зорею не зможуть показати по телебаченню через відсутність необхідної інфраструктури на стадіоні в селі Петрове, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Інгулець – Зоря: матч Кубка України не буде перенесений та відбудеться у Петровому

Раніше повідомлялось, що Зоря не хоче їхати до Інгульця на півфінал Кубка України, і вимагає перенести матч в Олександрію.

Нагадаємо, раніше з Петрового, де базується клуб Першої ліги, у Олександрію був перенесений поєдинок 1/4 фіналу Кубка України Інгулець – Карпати.

Теги
Зоря Зоря Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Зоря
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