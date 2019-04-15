Інгулець – Зоря: матч Кубка України не покажуть по телебаченню

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Лілль знищив ПСЖ – чемпіонство парижан знову відкладається
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Севідов буде довічно відсторонений від футболу, – ДенисовПерша ліга — 14 квіт 7871
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Інтер переміг Фрозіноне, К'єво після поразки від Наполі вилетів з еліти: 32-й тур Серії А, матчі неділіІталія — 14 квіт 248
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Ліверпуль – Челсі: тріумф у ювілейному матчі Клоппа, Аліссон виграв дуель найдорожчих голкіперів світу, Салах повернувсяАнглія — 14 квіт 3101
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Маліновський забив переможний гол у матчі з Брюгге – Генк обіграв головного конкурентаБельгія — 14 квіт 5913