Інгулець – Зоря: матч Кубка України не покажуть по телебаченню

Вболівальники не зможуть подивитись півфінальний матч Кубка України Інгулець – Зоря по ТБ.

Матч півфіналу Кубка України між Інгульцем та Зорею не зможуть показати по телебаченню через відсутність необхідної інфраструктури на стадіоні в селі Петрове, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Інгулець – Зоря: матч Кубка України не буде перенесений та відбудеться у Петровому

Раніше повідомлялось, що Зоря не хоче їхати до Інгульця на півфінал Кубка України, і вимагає перенести матч в Олександрію.

Нагадаємо, раніше з Петрового, де базується клуб Першої ліги, у Олександрію був перенесений поєдинок 1/4 фіналу Кубка України Інгулець – Карпати.