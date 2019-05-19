Зоря – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Шахтар переміг Зорю в 29 турі УПЛ та став чемпіоном України. Дивіться відео гола та огляд матчу Зоря – Шахтар.

Матч та онлайн-трансляція Зоря – Шахтар розпочався о 17:00 за київським часом. Перемога забезпечувала команді Паулу Фонсеки дострокове чемпіонство України. Навіть у разі нічиєї відрив "гірників" від Динамо складав би 9 очок за 3 тури до завершення чемпіонату.

Шахтар обіграв Зорю та став чемпіоном України

Шахтар переміг Зорю завдяки голу Жуніора Мораєса на 11-й хвилині гри. Форвард після подачі Сергія Болбата випередив захисника та забив свій 19-й гол у чемпіонаті. Це взяття воріт стало єдиним у поєдинку.

Шахтар достроково здобув чемпіонський тиул, який став вже 12-м у історії "гірників". У Динамо залишилось 15.

Зоря – Шахтар: відео гола та огляд матчу 19.05.2019