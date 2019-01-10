Зоря проведе 8 контрольних матчів на зборах в Туреччині – відомі імена суперників

Луганська Зоря вирішила не губити ігровий тонус та призначила аж 8 спарингів.

У Зорі заплановані 2 етапи зборів у Туреччині, під час яких команда проведе 8 товариських зустрічей, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Графік спарингів луганців:

24 січня – Лієпая (Латвія)

27 січня – Вождовац (Сербія)

30 січня – суперник уточнюється

3 лютого – П'яст (Польща)

9 лютого – Локомотив (Узбекистан)

12 лютого – Кальмар (Швеція)

16 лютого – Шахтар (Казахстан)

19 лютого – Динамо (Грузія)

Нагадаємо, після 18-ти турів чемпіонату України Зоря посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 28 очок.

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