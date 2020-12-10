"Ми приїхали повернути борг, тому що не дуже добре почали цю єврокубкову кампанію. Хотіли б закінчити свій виступ на мажорній ноті.

Брага – Зоря: Скрипник оцінив шанси своєї команди у заключному матчі Ліги Європи

Ми грали тут два роки тому і їхали звідси з позитивними емоціями. Хочеться поїхати і цього разу з хорошим настроєм, виграти матч і довести самим собі, що все можливо і що попередня поразка – це помилка", – цитує Кабаєва офіційний сайт луганського клубу.

Нагадаємо, Зоря втратила шанси на єврокубкову весну і в завершальному поєдинку Ліги Європи проти Браги, який відбудеться вже сьогодні, 10 грудня, боротиметься за преміальні і престиж країни. Початок зустрічі о 22:00.

Брага – Зоря: анонс матчу Ліги Європи