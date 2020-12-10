"Мы приехали вернуть долг, так как не очень хорошо начали эту еврокубковую кампанию. Хотели бы закончить свое выступление на мажорной ноте.

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Мы играли здесь два года назад и уезжали отсюда с положительными эмоциями. Хочется поехать и на этот раз с хорошим настроением, выиграть матч и доказать самим себе, что все возможно и предыдущее поражение – это ошибка", – цитирует Кабаева официальный сайт луганского клуба.

Напомним, Заря потеряла шансы на еврокубковую весну и в заключительном поединке Лиги Европы против Браги, который состоится уже сегодня, 10 декабря, будет бороться за премиальные и престиж страны. Начало встречи в 22:00

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