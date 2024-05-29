"Мій наступний клуб незабаром стане офіційним, це справа кількох днів. Я дуже схвильований цим, я щасливий. Нам просто потрібно почекати кілька днів.

Дешам розгнівався через допит про трансфер Мбаппе в Реал: "Я не збираюся більше привертати на нього увагу"

Фінал Ліги чемпіонів? Я просто буду дивитися, мені подобається футбол", – цитує француза RMC Sport.

Нагадаємо, що чинна угода Кіліана Мбаппе з ПСЖ закінчується 30 червня 2024 року. Очікується, що нападник перейде в Реал, з яким вже узгодив свій контракт. Наразі Мбаппе перебуває у розташуванні збірної Франції, де готується до Євро-2024.

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