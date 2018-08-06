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Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19

15:01 2251 Читать на русском
Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19
Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19. УЄФА визначив всі потенційні пари даної стадії турніру.

За результатами жеребкування сформовано наступні пари:

Шлях чемпіонів:

Переможець пари Олімпія/ХІК – переможений у парі Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)

Переможець пари Хапоель/АПОЕЛ – переможений у парі Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника

Переможець пари Корк Сіті/Русенборг – переможений у парі Зальцбург/Шкендія (ЛЧ)

Переможець пари Легія/Дюделанж – переможець пари Алашкерт/Клуж

Переможець пари Спартак/Судува – переможений у парі Селтік/АЕК Афіни (ЛЧ)

Переможець пари Шериф/Валюр – переможений у парі Карабах/БАТЕ (ЛЧ)

Переможений у парі Мальме/Відеотон (ЛЧ) – переможець пари ТНС/Мітьюлланд

Переможець пари Торпедо Кутаїсі/Кукес – переможець пари Лудогорець/Зрінські

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19

Основний шлях:

Слован/Рапід – Хайдук/Стяуа

Сігма/Кайрат – Севілья/Жальгіріс

Аполлон/Динамо Брест – Вітесс/Базель

Сарпсборг/Рієка – Пюнік/Маккабі

Ягеллонія/Гент – Маріуполь/Бордо

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника

Рейнджерс/Марібор – Уфа/Прогрес

Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК

Хапоель/Аталанта – ЦСКА Софія/Копенгаген

Динамо Мінськ/Зеніт – Хіберніан/Мьольде

Тренчін/Фейєнорд – Штурм/АЕК Ларнака

Генк/Лех – Спартак Суботіца/Брондбю

Олімпіакос/Люцерн – Істанбул Башакшехір/Бернлі

Зоря/Брага – РБ Лейпциг/Універсітатя Крайова.

Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, матчі-відповіді – 30 серпня.

Теги
Головне Ліга Європи УЄФА Жеребкування ЛЄ
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