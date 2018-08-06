Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19

У швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19. УЄФА визначив всі потенційні пари даної стадії турніру.
За результатами жеребкування сформовано наступні пари:
Шлях чемпіонів:
Переможець пари Олімпія/ХІК – переможений у парі Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)
Переможець пари Хапоель/АПОЕЛ – переможений у парі Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)
Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника
Переможець пари Корк Сіті/Русенборг – переможений у парі Зальцбург/Шкендія (ЛЧ)
Переможець пари Легія/Дюделанж – переможець пари Алашкерт/Клуж
Переможець пари Спартак/Судува – переможений у парі Селтік/АЕК Афіни (ЛЧ)
Переможець пари Шериф/Валюр – переможений у парі Карабах/БАТЕ (ЛЧ)
Переможений у парі Мальме/Відеотон (ЛЧ) – переможець пари ТНС/Мітьюлланд
Переможець пари Торпедо Кутаїсі/Кукес – переможець пари Лудогорець/Зрінські
Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19
Основний шлях:
Слован/Рапід – Хайдук/Стяуа
Сігма/Кайрат – Севілья/Жальгіріс
Аполлон/Динамо Брест – Вітесс/Базель
Сарпсборг/Рієка – Пюнік/Маккабі
Ягеллонія/Гент – Маріуполь/Бордо
Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника
Рейнджерс/Марібор – Уфа/Прогрес
Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК
Хапоель/Аталанта – ЦСКА Софія/Копенгаген
Динамо Мінськ/Зеніт – Хіберніан/Мьольде
Тренчін/Фейєнорд – Штурм/АЕК Ларнака
Генк/Лех – Спартак Суботіца/Брондбю
Олімпіакос/Люцерн – Істанбул Башакшехір/Бернлі
Зоря/Брага – РБ Лейпциг/Універсітатя Крайова.
Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, матчі-відповіді – 30 серпня.