Зоря – РБ Лейпциг: дурість Лєднєва та нульова нічия на користь луганців після першого тайму

Луганська Зоря і німецький РБ Лейпциг закінчили перший тайм в матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Луганська Зоря вистояла в першій половині гри з грізним німецьким Лейпцигом. Підопічні Вернидуба непогано розпочали матч і навіть намагалися відповідати атакою на кожну атаку "биків". Проте, все зіпсував орендований у київського Динамо молодий хавбек Богдан Лєднєв.

Зоря – РБ Лейпциг: онлайн-відеотрансляція

В епізоді на 17-й хвилині матчу він отримав по ногах від суперника, а потім не придумав нічого кращого, ніж відмахнутися від нього. Церемонитися з українцем французький рефері Бенуа Бастьєн не став, і прогнозовано достроково відправив Лєднєва з поля. Судячи з реакції на вчинок півзахисника головного тренера луганців, той ще нескоро знову з'явиться в основі.

Годі й говорити, що вдесятьох Зоря про атаку вже не думала й лише зрідка намагалася огризнутися. Натомість Лейпциг діяв спокійно, намагаючись витратити мінімум сил для максимуму результату. Іншої думки був бразильський кіпер луганців Луїс Феліпе, який сьогодні тягне все, що летить у площину його воріт.

Отже, Зоря не могла, а Лейпциг не надто хотів, тому 0:0 – закономірний результат після першого тайму.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації

Зоря – РБ Лейпциг – 0:0 (після першого тайму)

Вилучення: Лєднєв, 17