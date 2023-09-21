Заря и Гент играют в 1-м туре Лиги конференций 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Заря – Гент стартует в 22:00 по киевскому времени. Из-за полномасштабной войны в Украине поединок Лиги конференций состоится в польском Люблине.

Луганская команда является единственным представителем Украины в групповом турнире Лиги конференций – Динамо и СК Днепр-1 не смогли пройти квалификацию. Заря начинала сезон в Лиге Европы, но вылетела от пражской Славии в последнем раунде квалификации. Недавно у команды сменился главный тренер – вместо Ненада Лалатовича назначили Валерия Кривенцова.

Заря – Гент: анонс матча Лиги конференций

Гент отлично начал сезон 2023/24. "Буйволы" лидируют в чемпионате Бельгии (4 победы и 2 ничьи в 6 турах), а в квалификации Лиги конференций прошли словацкую Жилину, Погонь Щецин и кипрский АПОЭЛ.

Где смотреть матч Заря – Гент онлайн? Трансляция поединка Лиги конференций доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24". К слову, в группе B также играют исландский Брейдаблик и Маккаби Тель-Авив. Матч между ними состоится параллельно.

Стартовые составы на матч Заря – Гент

Заря: Турбаевский – Кирюханцев, Боль, Жордан, Снурницын – Яцик – Антюх, Мишнев, Вантух – Нагнойный, Герреро.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Алефиренко, Дрышлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Данченко, Мичин, Венделл.

Гент: Руф – Фадига, Кандус, Ватанабе, Торунарига – Геркенс, Кумс, Де Сарт, Браун – Куйперс, Тиссудали.