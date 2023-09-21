Зоря в рамках 1-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА приймає Гент. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Зоря після річної відсутності повернулася у єврокубки. Можливо, навіть добре, що луганці не змогли прорватись до Ліги Європи – сподіватись на успішний результат там було б значно важче, ніж у Лізі конференцій. Хоча матч-відповідь у кваліфікації до ЛЄ продемонстрував, що навіть у напіврозваленому стані наша команда здатна перемагати опонентів рівня Славії...

На жаль, говорити про це вже немає сенсу. Зоря потрапила у непросту групу, але й квартетом смерті її не назвати – суперниками стали ісландський Брейдаблік, тель-авівський Маккабі й Гент. Розпочинати турнір доведеться саме з бельгійцями, що не дуже приємно.

Гент у атаці нагадує Славію

"Буйволи" прямо зараз лідирують у своєму чемпіонаті (і це при матчі в запасі), залишаючись єдиною командою без поразок у Лізі Жупіле. Перед міжнародною паузою Гент навіть переграв Брюгге – а це флагман місцевого футболу, який лідирує за більшістю показників у розширеній статистиці.

Пригадуєте Славію в атаці? Ось це її брат по стилю, якщо говорити про організацію гри на м'ячі. Навіть схеми схожі – 3-4-1-2 (у чехів була 3-4-3).

Підопічні Хейна Ванхазенбрука теж не люблять затримуватись у центрі поля, намагаючись швидко пройти його довгими передачами. Як правило, вони спрямовані на фланг. Футболістам Зорі слід уважно стежити за парою опорників (Де Сарт і Кумс) – ця зв'язка регулярно виконує тонкі передачі й переведення, а також часто заходить у штрафний суперника.

Крім того, в опорну зону часто опускається "десятка" Хонг, який допомагає просувати м'яч з позиції інсайда. Він здається одним із найрозумніших футболістів Гента. Головна ж сила Гента сконцентрована на флангах.

Особливої уваги заслуговує лівий вінгер Гіфт Орбан, який навесні забив Башакшехіру три голи за три хвилини – він легко обігрує захисників на дриблінгу, комбінує, має реактивну швидкість і потужний удар. Також на фланги регулярно приходить Хонг, який має схожі характеристики.

У вічі впадає величезна кількість подач Гента. Взагалі, за кількістю голів після стандартних положень чи аутів "буйволи" лідирують у Бельгії – 4 з 12-ти. Також варто відзначити часті удари з-за меж штрафного.

Чимось цей колектив нагадує Зорю Віктора Скрипника. Тоді луганці мали труднощі з діями у штрафному, тож доводилось збиватися на лонгшоти й кроси – от тільки у Гента проблем із входженням карний майданчик немає. Підопічні Хейна Ванхазенбрука йдуть третіми в Лізі Жупіле за кількістю дотиків у периметрі.

Взнаки дається наявність технічних вінгерів, проактивних опорників та дуже розумного нападника Куйперса. Останній чимось нагадує Буяльського, постійно відкриваючись в ударних зонах і виконуючи проникні паси.

Загалом, Гент добре збалансований у роботі на м'ячі. Крім того, колектив жорстко й інтенсивно працює у боротьбі. Якщо суперник дозволяє – бельгійці можуть влаштувати болісний розгром, забивши п'ять голів. Саме це сталося з Погонню та Жиліною у кваліфікації.

Біля власних воріт Гент має проблеми

Втім, за наявності організованого спротиву з боку суперника Гент стає схожим на середняків УПЛ. Атаки виглядають простенько, браку забагато, а гра скочується до розміну контратаками. І ось тут починаються проблеми.

У бельгійців крихка оборона, яка допускає багацько позиційних помилок і привозів. Основна її вразливість криється на флангах – особливо на лівому, де високо підіймається латераль Браун. Він постійно забуває повернутись. Крім того, пара опорників зовсім ненадійна при роботі без м'яча.

Зрештою, футболістам Зорі варто якомога частіше бити по воротах, адже Поль Нарді пропустив 7 голів при 7,4 очікуваних. Француз постійно парирує перед собою та помиляється з вибором позиції. Щоправда, у єврокубках грав Даві Руф – і тут іноді доходило до комічного.

Перебудова Зорі – це проблема

Зоря мала б працювати проти Гента сміливо, активно комбінуючи, пресингуючи та тікаючи по флангах. Інший варіант – сісти в глухий "автобус" – не виглядає прийнятним через доволі вразливий захист, який ще й зазнав кадрових втрат. Як показав матч-відповідь проти Славії, агресія приносить більше дивідендів.

Втім, прямо зараз луганська команда перебуває на стадії тактичної перебудови. Валерій Кривенцов намагається переналаштувати систему високого пресингу та бажає створювати моменти з позиційних атак. Його вимоги відрізняються від методів Патріка Ван Леувена – новий тренер запропонував складніші завдання, але у матчі проти Металіста 1925 провалився.

Гравці просто не розуміли, як чинити тиск на білд-ап суперника, а в нападі колектив майже нічого не організував.

Як буде діяти Зоря проти Гента? Валерій Кривенцов обіцяв відійти від своєї схеми й зіграти інакше, а значить 4-1-4-1 з високим пресингом не побачимо. Враховуючи схожість Гента та Славії, можна припустити повернення до моделі 4-5-1 з Вантухом у ролі вінгера та Алефіренком на протилежному фланзі.

Саме так зіграли у матчі-відповіді з чехами, що принесло перемогу. Щоправда, переоцінювати ефективність тієї схеми не слід. Вихід з оборони був примітивним, голи виявились випадковими, а суперник все одно контролював гру. Нині ж ще й не вистачає захисників, аби грати в 4-5-1 із Вантухом в ролі вінгера.

Інший варіант – модель 3-5-2, як при Ненаді Лалатовічі. Тоді в центрі оборони доведеться випускати Боля, адже Батагов травмований. Раніше такий підхід особливих дивідендів не приносив, але зараз у Зорі з'явився справжній тренер. Подивимось, що він вигадає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Батагов, Бутко – Фортуна, Депуатр

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Гент

Зоря: Турбаєвський – Жордан, Боль, Снурніцин – Кирюханцев, Волошин, Яцик, Мишньов, Вантух – Герреро, Алефіренко

Гент: Нарді – Кандус, Торунаріга, Ватанабе – Х'юльсагер, Кумс, Де Сарт, Браун – Хонг – Куйперс, Орбан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У 95% матчів єврокубків наші клуби приречені бути андердогами. Зустріч з Гентом – не виняток. Втім, не хотілось би списувати представників УПЛ, навіть не побачивши їх у грі.

Звісно, бельгійці сильніші, але Славія була ще потужнішою – і Зоря впоралась, підготувавшись буквально за кілька днів. Значить, не все втрачено. До того ж, у тактичному плані луганці являють собі terra incognita – до них непросто підготуватись.

Зрештою, сам Гент не справив враження чогось фантастичного. Команда забагато дозволяє на власній половині. Стільки простору навіть аутсайдери УПЛ не дають, та і голкіпер у бельгійців не славиться порятунками – швидше навпаки. Саме тому можна очкувати на гол у ворота "буйволів".

Навряд чи обійдеться без пропущених м'ячів, але ми ризикнемо поставити оптимістичний прогноз. Зорі до снаги зачепитись за нічию з Гентом.

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