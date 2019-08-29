Зоря – Еспаньйол: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи

Зоря приймає Еспаньйол у вирішальній грі за право кваліфікуватися в ЛЄ 2019/20. Склади та онлайн-трансляцію матчу плей-офф Ліги Європи дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Еспаньйол на "Футбол 24", стартує о 20:00 за київським часом. У першій зустрічі каталонці здобули вольову перемогу 3:1, відтак команді Скрипника потрібно перемагати як мінімум з різницею у 2 м'ячі, але пропустити можна не більше гола. Зоря після цієї поразки повернулась на переможний шлях і 3-є місце в УПЛ, обігравши Карпати на виїзді 1:0. Еспаньйол виграв усі свої матчі кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Більше того, "папуги" щоразу забивали усім суперникам мінімум 3 голи, але в чемпіонаті Іспанії не спромоглися бодай раз відзначитися взяттям воріт – 1 бал за 2 тури.

Зоря – Еспаньйол: анонс і прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Зоря – Еспаньйол: дивитись матч онлайн – трансляція плей-офф Ліги Європи 29 серпня 2019

Порівняно з попередньою грою суперників Скрипник замінив 3-х гравців. Замість Луньова на лівому фланзі виходить Хомченовський. Будківський міняє в атаці Громова, який повертається на місце у півзахисті, залишаючи на лаві запасних Кабаєва. Також відзначаємо, що Назарій Русин, який відбув дискваліфікацію, опинився в запасі. В Еспаньйола також відбулося декілька змін. В атаці Мелендо і Варгас міняють Пуадо та У Лея. Замість травмованого Ітурраспе – Рока, який вийшов і в першому матчі.

Зоря: Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Лєднєв, Громов, Хомченовський – Будківський

Еспаньйол: Дієго Лопес – Хаві Лопес (к), Луїс Лопес, Калеро, Віла – Гранеро, Рока, Дардер – Мелендо, Феррейра, Варгас

Зоря – Еспаньйол: стартові склади на матч плей-офф Ліги Європи