Заря – Эспаньол: стартовые составы и онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Заря принимает Эспаньол в решающей игре за право квалифицироваться в ЛЕ 2019/20. Составы и онлайн-трансляцию матча плей-офф Лиги Европы смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Эспаньол на "Футбол 24", стартует в 20:00 по киевскому времени. В первой встрече каталонцы одержали волевую победу 3:1, так что команде Скрипника нужно побеждать как минимум с разницей в 2 мяча, но пропустить можно не более гола. Заря после этого поражения вернулась на победный путь и третье место в УПЛ, обыграв Карпаты на выезде 1:0. Эспаньол выиграл все свои матчи квалификации Лиги Европы 2019/20. Более того, "попугаи" каждый раз забивали всем соперникам минимум 3 гола, но в чемпионате Испании не смогли хотя бы раз отличиться взятием ворот – 1 балл за 2 тура.

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По сравнению с предыдущей игрой соперников Скрипник заменил 3-х игроков. Вместо Лунева на левом фланге выходит Хомченовский. Будковский меняет в атаке Громова, который возвращается на место в полузащите, оставляя на скамейке запасных Кабаева. Также отмечаем, что Назарий Русин, отбывший дисквалификацию, оказался в запасе. У Эспаньола также произошло несколько изменений. В атаке Мелендо и Варгас меняют Пуадо и У Лея. Вместо травмированного Итурраспе – Рока, который вышел и в первом матче.

Зоря: Шевченко (к) – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Леднев, Громов, Хомченовский – Будковский

Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес (к), Луис Лопес, Калеро, Вила – Гранеро, Рока, Дардер – Мелендо, Феррейра, Варгас

Заря – Эспаньол: стартовые составы на матч плей-офф Лиги Европы