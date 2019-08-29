Зоря – Еспаньйол: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Луганська Зоря і барселонський Еспаньйол зустрінуться у другому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Зоря – Еспаньйол

29 серпня, 20:00, Запоріжжя, Славутич-Арена

Головний арбітр: Раду Петреску (Румунія)

Телетрансляція на телеканалі УНІАН, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Після першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи луганська Зоря опинилася на межі вильоту з єврокубків. Поразка в Барселоні з незручним рахунком (1:3) залишає підопічним Віктора Скрипника небагато місця для маневру. Вдома луганцям потрібно забивати двічі, а власні ворота повинні залишитися "сухими". Після другому тайму на Корнелья-Ель Прат, коли атака "папуг" абсолютно домінувала на полі, останній пункт виглядає надскладним для реалізації.

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Проте, гра Зорі в першій половині іспанського матчу залишає трохи оптимізму для вболівальників. Луганці справді виглядали якісною командою, забили важливий гол на виїзді та могли розвивати свій успіх. Не пощастило. Та в українському клубі вірять, що Еспаньйол наразі остаточно не закрив питання щодо переможця дуелі. Отже, в Запоріжжі буде битва, до якої обидва наставники почали готуватися заздалегідь. Зокрема, на вихідних суперники провели свої матчі національних першостей напіврезервними складами. Скрипник надав відпочинок шістьом гравцям основи, а його опонент Давід Гальєго дав зіграти з перших хвилин Коршії, Налдо, Мелендо, Кампусано, які взагалі не виходили проти Зорі минулого четверга.

Це вплинуло на хід матчів проти львівських Карпат і Алавеса відповідно. Луганці грали на рівних із "левами", але зуміли скористатися помилкою суперника в обороні – на старті другого тайму захист львів'ян "забув" про Будківського, а Пилип спокійно вгатив м'яч у сітку головою. Перемога у Львові не тільки підняла настрій Зорі перед матчем-відповіддю із Еспаньйолом, але й дозволила застрибнути на третю сходинку в чемпіонаті. А от "папугам" кадрові зміни на користь не пішли – лише нульова нічия зі скромним клубом із Країни Басків.

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Однак, Еспаньйол продовжує залишатися фаворитом протистояння із Зорею. Луганцям для загальної перемоги в нагоді стануть постійні помічники українських команд – дисциплінованість і фарт. Лише самовіддана праця на полі та трохи посмішки пані Фортуни допоможуть хлопцям Скрипника здолати вищого за класом суперника.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вернидуб (Зоря)

Під питанням: Педроса, Ітурраспе, Давід Лопес, П'ятті (всі – Еспаньйол)

Дискваліфіковані: –

Відсутні з інших причин: Сілас (неналежна ігрова форма, Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Еспаньйол

Зоря: Шевченко – Тимчик, Білий, Чеберко, Михайліченко – Кочергін, Лєднєв, Іванісеня, Хомченовський – Громов – Русин

Еспаньйол: Дієго Лопес – Коршія, Мармоль, Калеро, Віла – Мелендо, Рока, Санчес, Варгас – Феррейра, У Лей

Прогноз "Футбол 24": 1:1

У футболі рідні стіни справді допомагають. Гравці Зорі в запорізькому поєдинку навряд виглядатимуть хлопчиками для биття, як це було тиждень тому в другій 45-хвилинці барселонського матчу. Луганці, вочевидь, потужно розпочнуть і спробують забити швидкий гол, що змусить Еспаньйол нервувати. Проте, розвинути власний успіх команді Віктора Скрипника буде значно важче, ніж відкрити рахунок. Це означає, що "папуги" матимуть і свої нагоди забити, що за нинішнього рівня гри Зорі в обороні загрожує пропущеними м'ячами.

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