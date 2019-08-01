Зоря – Будучность – відео гола

Луганська Зоря перемагає чорногорську Будучность в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Дивіться відео гола матчу Зоря – Будучность.

Зоря грає проти Будучності у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Луганці відкрили рахунок на 32-ій хвилині, забив Артем Громов.

Зоря – Будучность: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

До слова, перший матч, який відбувався у Чорногорії, завершився з рахунком 3:1 на користь команди Віктора Скрипника.