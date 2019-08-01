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ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Зоря – Будучность – відео гола

19:51 292 Читать на русском
Зоря – Будучность – відео гола
Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола

Луганська Зоря перемагає чорногорську Будучность в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Дивіться відео гола матчу Зоря – Будучность.

32’ Артем Громов
 
Нікола Джуріч 34’
Драско Бозовіч 35’
32’ Артем Громов
34’ Нікола Джуріч
35’ Драско Бозовіч

Зоря грає проти Будучності у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Луганці відкрили рахунок на 32-ій хвилині, забив Артем Громов.

Зоря – Будучность: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

До слова, перший матч, який відбувався у Чорногорії, завершився з рахунком 3:1 на користь команди Віктора Скрипника.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Зоря Зоря Зоря - Будучность Будучность Будучность
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