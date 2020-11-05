Зоря пропустила швидкий гол після ауту. Абу Ханна не втримав Лівайю, а його партнери в центрі штрафного майданчика загубили Танковіча. Шведський легіонер АЕКа відкрив рахунок на 7-й хвилині.

Зоря – АЕК: відео гола Танковіча

Гості ще до перерви подвоїли перевагу. Зоря пропустила легку атаку через центр – Лівайя і Танковіч вивели Манталоса на удар, а капітан АЕКа не схибив.

Зоря – АЕК: відео гола Манталоса

На початку другого тайму рахунок став розгромним. Лівайя отримав м'яч на правому фланзі, змістився в центр, розхитав Абу Ханну та розстріляв ворота Зорі.

Зоря – АЕК: відео гола Лівайї

Кочергін яскравим ударом після кутового скоротив відставання Зорі...

Зоря – АЕК: відео гола Кочергіна

Однак менш ніж за хвилину АЕК забив четвертий м'яч. Васілантонопулоса луганці зупинили, але першим на добивання встиг Лівайя.

Зоря – АЕК: відео другого гола Лівайї