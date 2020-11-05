Зоря – АЕК – відео голів
23:42 - Читать на русском
Зоря приймає АЕК у 3 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – АЕК.
90' live
Петрос Манталос 34’
Марко Лівая 54’
Марко Лівая 81’
34’ Петрос Манталос
54’ Марко Лівая
81’ Марко Лівая
Зоря пропустила швидкий гол після ауту. Абу Ханна не втримав Лівайю, а його партнери в центрі штрафного майданчика загубили Танковіча. Шведський легіонер АЕКа відкрив рахунок на 7-й хвилині.
Зоря – АЕК: відео гола Танковіча
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter