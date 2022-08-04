Зоря проведе перший поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій 2022/23 проти Універсітаті Крайової. Де дивитися матч, підкаже Футбол 24.

Луганський колектив перед стартом сезону очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен. Сьогодні його підопічні розпочнуть єврокубковий шлях. Для Зорі це буде перший офіційний поєдинок з грудня 2021 року.

Зоря – Універсітатя Крайова: анонс матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Суперником українців буде Універсітатя Крайова. На попередній стадії третього за престижністю європейського турніру румунський клуб без особливих проблем здолав Влазнію із рахунком 4:1 за сумою двох матчів.

Зустріч Зорі та Універсітаті розпочнеться о 20:30 за Києвом, номінально домашній матч луганців у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну прийматиме польський Люблін.

Зоря – Універсітатя Крайова: де дивитися матч ЛК

Протистояння у прямому етері можна буде переглянути на OTT-платформі Setanta Sports. Для перегляду потрібно зареєструватись (app.setantasports.com) та оформити підписку, яка до 5 серпня зі знижкою вартує 20 гривень на місяць. Також поєдинок транслюватимуть на телеканалі "2+2". Але з 15-хвилинною затримкою.

Нагадаємо, матч-відповідь між українською та румунською командами запланований на четвер, 11 серпня. Якщо Зоря подолає цей бар'єр, то за путівку у груповий етап Ліги конференцій змагатиметься проти переможця пари Лугано (Швейцарія) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль).

"Чемпіони великого кохання", паралелі з Дніпром, низка збірників і тренер-ноунейм – з ким зіграє Зоря у Лізі конференцій