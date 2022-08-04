Заря проведет первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2022/23 против Университати Крайовой. Где смотреть матч, подскажет Футбол 24

Луганский коллектив перед стартом сезона возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Сегодня его подопечные начнут еврокубковый путь. Для Зари это будет первый официальный поединок с декабря 2021 года.

Заря – Университатя Крайова: анонс матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Соперником украинцев будет Университатя Крайова. На предыдущей стадии третьего по престижности европейского турнира румынский клуб без особых проблем одолел Влазнию со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

Встреча Зари и Университати начнется в 20:30 по Киеву, номинально домашний матч луганцев в связи с полномасштабным вторжением России в Украину будет принимать польский Люблин.

Заря – Университатя Крайова: где смотреть матч ЛК

Противостояние в прямом эфире можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports. Для просмотра нужно зарегистрироваться ( app.setantasports.com ) и оформить подписку, которая до 5 августа со скидкой стоит 20 гривен в месяц. Также поединок будут транслировать на телеканале "2+2". Но с 15-минутной задержкой.

Напомним, ответный матч между украинской и румынской командами запланирован на четверг, 11 августа. Если Заря преодолеет этот барьер, то за путевку в групповой этап Лиги конференций сразится против победителя пары Лугано (Швейцария) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль).

"Чемпіони великого кохання", паралелі з Дніпром, низка збірників і тренер-ноунейм – з ким зіграє Зоря у Лізі конференцій