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Зоря – найсильніша команда чемпіонату України після Шахтаря, – Шаран

22:14 197 Читать на русском
Зоря – найсильніша команда чемпіонату України після Шахтаря, – Шаран
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран вважає, що луганська Зоря переважає київське Динамо, з яким його підопічні зустрінуться в 1/4 фіналу Кубка України.

"Ми вчора з тренерським штабом якраз розмовляли на цю тему, і я відразу сказав, що нам дістанеться Динамо. А я рідко помиляюся. Що ж, Динамо то Динамо.

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Із Зорею в Кубку дійсно ми дали можливість розкрити свій потенціал молодим виконавцям. Той же Тейшейра горів бажанням грати. Це все ми враховували, і чудово, що пройшли Зорю в Кубку, це дуже серйозне досягнення. У чемпіонаті ми їх обіграли двічі. Я вважаю, що після Шахтаря, це найсильніша команда в чемпіонаті на даному етапі", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, підопічні Шарана здолали Зорю в 1/8 фіналу Кубка України, а за результатами сьогоднішнього жеребкування в наступній стадії турніру зустрінуться з Динамо. Наразі Олександрія посідає 5 місце в турнірній таблиці УПЛ.

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