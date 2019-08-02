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Зоря – Будучность: фанати луганців закидали камінням вболівальників гостей, – ЗМІ

06:30 1237 Читать на русском
Зоря – Будучность: фанати луганців закидали камінням вболівальників гостей, – ЗМІ
Зоря – Будучность

Після матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи між Зорею та Будучностю стався неприємний епізод.

32’ Артем Громов
 
Нікола Джуріч 34’
Драско Бозовіч 35’
32’ Артем Громов
34’ Нікола Джуріч
35’ Драско Бозовіч

Фанати луганської команди після закінчення поєдинку закидали камінням вболівальників Будучності, які стояли вже на виході із секторів. Поліція довго не випускала чорногорців з гостьових секторів стадіону в Запоріжжі, повідомляє Тribuna.com.

Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, Зоря перемогла Будучность у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи – 1:0, голом відзначився Артем Громов. До слова, за підсумками двох матчів підопічні Скрипника здобули перемогу з рахунком 4:1.

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Теги
Ліга Європи футбольні фанати Зоря - Будучность Зоря Зоря Будучность Будучность
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