toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ

Заря – Будучность: фанаты луганчан забросали камнями болельщиков гостей, – СМИ

06:30 101 Читати українською
Заря – Будучность: фанаты луганчан забросали камнями болельщиков гостей, – СМИ
Заря – Будучность

После ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы между Зарей и Будучностью произошел неприятный эпизод.

32’ Артём Громов
 
Никола Джурич 34’
Драско Бозович 35’
32’ Артём Громов
34’ Никола Джурич
35’ Драско Бозович

Фанаты луганской команды после окончания поединка забросали камнями болельщиков Будучности, которые стояли уже на выходе из секторов. Полиция долго не выпускала черногорцев с гостевых секторов стадиона в Запорожье, сообщает Тribuna.com.

Заря – Будучность – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, Заря победила Будучность в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы – 1:0, голом отличился Артем Громов. К слову, по итогам двух матчей подопечные Скрипника одержали победу со счетом 4:1.

Зоря перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд ЛЄ: луганці розчаровують, Лєднєв молодець, а Рафаїлов отримав урок

blog_ava
Лига Европы: Вулверхэмптон, Айнтрахт и Эспаньол прошли в следующий раунд, Страсбур пропустил от этнического украинца
00:53
95
Теги
Лига Европы футбольные фанаты Заря - Будучность Заря Заря Будучность Будучность
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
41
мин
Прикарпатье
18:30
Авангард
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук