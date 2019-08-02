Заря – Будучность: фанаты луганчан забросали камнями болельщиков гостей, – СМИ

После ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы между Зарей и Будучностью произошел неприятный эпизод.

Фанаты луганской команды после окончания поединка забросали камнями болельщиков Будучности, которые стояли уже на выходе из секторов. Полиция долго не выпускала черногорцев с гостевых секторов стадиона в Запорожье, сообщает Тribuna.com.

Заря – Будучность – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, Заря победила Будучность в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы – 1:0, голом отличился Артем Громов. К слову, по итогам двух матчей подопечные Скрипника одержали победу со счетом 4:1.

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