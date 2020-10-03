Головний тренер Браги Карлуш Карвальял прокоментував склад групи ЛЄ, у яку потрапили його підопічні. Окремо він наголосив на Зорі.

"Лестер – дуже сильна команда, яка нещодавно обіграла Манчестер Сіті, забивши йому п'ять м'ячів. Це команда з величезним потенціалом, яку я добре знаю. На мою думку – це фаворит групи.

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Інші три команди, які будуть намагатися вийти в плей-оф знаходяться в рівних умовах. АЕК – хороша команда, яка бореться за титул чемпіона Греції. У ній грає кілька португальців. Зоря – якісна команда, у якої вже є історія відносин з Брагою. З українськими командами завжди грати непросто", – цитує Карлуша Карвальяла офіційний сайт Браги.

Нагадаємо, Зоря – єдина команда, яка представить Україну в групі Ліги Європи. Суперниками луганців у групі G стали Брага, Лестер та АЕК, у складі якого виступають Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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