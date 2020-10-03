Воротар Микита Шевченко та хавбек Владлен Юрченко розповіли про свої очікування від опонентів на стадії групового етапу Ліги Європи.

"Нормальний вийшов жереб. Зіграємо з хорошими командами. Ми потрапили не в групу смерті. Так, можна виділити лідера. Це Лестер. Решта – команди одного рівня. Вважаю, буде цікаво", – цитує слова Микити Шевченка офіційний сайт Зорі.

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"Гарна і цікава група у нас вийшла. Серйозні суперники. Цікаво буде з ними зіграти. Цілий рік ми йшли до групового етапу і ось тепер є шанс проявити себе. І після зими ми сподіваємося продовжити виступи в Лізі Європи. Все вирішиться на футбольному полі", – прокоментував опонентів луганського клубу Владлен Юрченко.

Нагадаємо, Зоря – єдина команда, яка представить Україну в групі Ліги Європи. Суперниками луганців у групі G стали Брага, Лестер та АЕК, у складі якого виступають Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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