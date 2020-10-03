"Лестер – очень сильная команда, которая недавно обыграла Манчестер Сити, забив ему пять мячей. Это команда с огромным потенциалом, которую я хорошо знаю. По моему мнению – это фаворит группы.

Юрченко и Шевченко оценили соперников Зари в группе Лиги Европы

Остальные три команды, которые будут пытаться выйти в плей-офф находятся в равных условиях. АЕК – хорошая команда, которая борется за титул чемпиона Греции. В ней играет несколько португальцев. Заря – качественная команда, у которой уже есть история отношений с Брагой. С украинскими командами всегда играть непросто", – цитирует Карлуша Карвальяла официальный сайт Браги.

Напомним, Заря – единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. Соперниками луганчан в группе G стали Брага, Лестер и АЕК, в составе которого выступают Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Все результаты жеребьевки ЛЕ – Заря получила в соперники сенсацию АПЛ, украинцев и старых знакомых