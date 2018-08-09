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Зоря – Брага: Луїс Феліпе дебютував за луганський клуб

22:13 653 Читать на русском
Зоря – Брага: Луїс Феліпе дебютував за луганський клуб
Луїс Феліпе / фото із соцмереж

Голкіпер Зорі Луїс Феліпе вперше вийшов на поле у складі луганського клубу. Це сталось в матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19 проти Браги.

В матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи Зоря – Брага бразильський голкіпер Луїс Феліпе вперше вийшов на поле у складі команди Юрія Вернидуба.

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21-річний воротар перейшов у Зорю на початку 2018 року, проте досі не провів жодного офіційного поєдинку за луганський клуб, програвши конкуренцію спочатку Луніну, а потім – Махарадзе.

Нагадаємо, матч-відповідь 3 раунду кваліфікації Ліги Європи Брага – Зоря відбудеться 16 серпня у Португалії.

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Джерело: Футбол 24
Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Брага
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Теги
Ліга Європи Зоря Зоря Луїс Феліпе Луїс Феліпе Зоря - Брага
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