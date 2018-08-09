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Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи

21:30 1352 Читать на русском
Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи
Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи

Зоря та Брага зустрічаються у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч та онлайн-трансляція Зоря – Брага стартували о 21:30.

Зоря – Брага: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Стартові склади команд:

Зоря: Луїс Феліпе, Тимчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко, Сілас, Харатін, Караваєв, Лєднєв, Хомченовський, Рафаель Ратао

Брага: Матеус, Секейр, Раул Сілва, Бруну Віана, Марсело Гойяно, Клаудемір, Жоау Новайш, Рікарду Есгаю, Орта, Вілсон Едуарду, Франсержіо

Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги європи

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря

live 12'
0 : 0
Брага
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