А також припинить виплачувати програмну фінансову допомогу, передбачену на розвиток футболу у країні.

УЄФА усуне збірну Боснії та Герцеговини від своїх турнірів під своєю егідою за контрольний матч зі збірною Росії. Про це повідомляє боснійський портал Dnevni Avaz, посилаючись на власне джерело, близьке до керівництва УЄФА.

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Відсторонення стосуватиметься відбіркових турнірів до чемпіонату світу та Європи, а також Ліги націй. Згідно з джерелом, УЄФА впровадить санкції до боснійської Федерації футболу після зіграного матчу зі збірною Росії, якщо він все ж таки відбудеться.

"УЄФА відповів, що товариські матчі не входять до їхньої компетенції... Але після цього будуть санкції", – зазначив співрозмовник видання.

Також у разі проведення матчу зі збірною країни-терориста УЄФА припинить виплачувати боснійській Федерації програмну фінансову допомогу, передбачену на розвиток футболу в країні.

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