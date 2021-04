Флорентіно Перес став синонімом успіхів Реала в останню декаду. Другий за тривалістю правління очільник в історії "бланкос" не стикався з конкуренцією після перемоги на виборах 2009-го. Сосіос мадридського гранда усе влаштовувало: команда виграла 4 Ліги чемпіонів, стільки ж клубних ЧС, 3 чемпіонати Іспанії в епоху ненаситного до трофеїв Лео Мессі. Черговий електоральний процес ризикував перетворитись на звичайну фікцію, проте у Переса несподівано з'явився молодий та харизматичний суперник.

Реал запустив виборчий процес – виклик дідусю Пересу кидає "дитина" з Forbes

Енріке Рікельме – 32-річний бізнесмен з Аліканте, засновник енергетичного гіганта COX Energy, що спеціалізується на фотоелектричній та сонячній енергії. Він почав працювати, коли досяг повноліття, на підприємствах з виробництва наповнювачів і цементу, якими володіла його родина. Здобув ступінь магістра в галузі комерційного управління та маркетингу. Торік Рікельме потрапив до списку 100 найкреативніших іспанців у світі бізнесу. Його компанія також інвестує у нерухомість, торгові центри, будівництво інфраструктури.

