Нападающий Спартака Квинси Промес все еще может сесть за решетку в Нидерландах.

Нидерландского нападающего суд признал виновным по делу о контрабанде наркотиков и постановил посадить игрока на 6 лет. Учитывая, что Квинси Промес выступает на России, приговор привести в действие так и не удалось.

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Как сообщает De Telegraaf, нападающий не смог вылететь со Спартаком в Москву после сборов в ОАЭ, поскольку его задержали во время прохождения паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, потому что он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Представитель прокуратуры сообщил, что игрока Спартака задержали за "местное нарушение".

Договор об экстрадиции, заключенный в 2021 году между Нидерландами и ОАЭ, позволяет Дубаю экстрадировать Промеса в Нидерланды.

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