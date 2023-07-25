Воротар Ювентуса та збірної Польщі Войцех Щенсни може замінити Яна Зоммера у воротах Баварії. Про це повідомляє La Repubblica.

Ювентус запланував чистку складу – туринці склали список з п'яти гравців, які розблокують ринок

Згідно з джерелом, новий спортивний директор "старої синьйори" Крістіано Джунтолі готовий залишити США і повернутися до Європи заради переговорів з Баварією щодо цього трансферу. Саме в США зараз перебуває вся делегація Ювентуса – команда проводить турне країною.

Ян Зоммер найближчим часом має підписати контракт з Інтером, тому Баварія шукає голкіпера, який зможе скласти конкуренцію Мануелю Нойєру наступного сезону. Раніше мюнхенський клуб віддав в оренду Штутгарту на один сезон воротаря Александєра Нюбеля.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів