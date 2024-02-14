Роналду забив перший гол у 2024 році – Кріштіану приніс перемогу своїй команді в 1/8 фіналу Азійської ЛЧ
Аль-Наср зумів переграти Аль-Фейха у 1/8 фіналу Азійської Ліги чемпіонів. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".
Азійська Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу
Аль-Фейха – Аль-Наср – 0:1
Гол: Роналду, 81
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Аль-Наср в першому офіційному матчі поточного року зустрічався з Аль-Фейха в Азійскій ЛЧ. У першому таймі команда Роналду володіла ініціативою, але пройти надійну оборону суперника майже не вдавалося. Аль-Наср лише раз зміг влучити у площину воріт.
По перерві підопічні Каштру знову забрали м'яч собі, але проблеми першої половини гри залишилися. Лише на 81 хвилині вдалося знайти можливість забити. Брозовіч красиво закинув на Роналду, а той в дотик перекинув м'яч через воротаря. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Аль-Насра. Матч-відповідь між командами пройде 21 лютого.
Варто зауважити, що Кріштіану Роналду забив перший гол у 2024 році в офіційному матчі. У чемпіонаті Саудівської Аравії португалець провів 18 матчів, забивши 20 голів та оформивши дев'ять асистів.